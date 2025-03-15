Ekrem İmamoğlu'nun Ankara Buluşması... İmamoğlu: "Onların Dediklerini Bir Bir Uygulayan Savcılara Sesleniyorum: Tehlikeli Bir Yolda Yürüyorsunuz"

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şimdi yargıyı bir silaha dönüştüren iktidara ve onların dediklerini bir bir uygulayan savcılara sesleniyorum: Tehlikeli bir yolda yürüyorsunuz. Tehlikeli bir yol açıyorsunuz. Türkiye'de kamunun ihalelerine giren tüm firmaları, o kurumların yöneticilerini de zan altında bırakıyor ve onları da örgüt şeklinde bir tasarımın içine dahil ediyorsunuz. Sizin Ekrem İmamoğlu alerjiniz, Ekrem İmamoğlu'na olan düşmanlığınız ya da birilerinin 'Ekrem' ağrılarından dolayı çektiği sıkıntıdan size verdiği talimatlarınız başka kapılar açıyor" dedi.

CHP'nin ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir'den başlattığı seçim çalışmaları kapsamında partililerle bir araya geldi. İmamoğlu, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Sevgili dostlarım CHP kayıtsız, şartsız millete inanmanın, millete güvenmenin partisidir. Yapacağımız ön seçim işte bu ruhun bu anlayışın ifadesidir. Nasıl ki ülkenin ve devletin tek sahibi milletse; partilerin tek sahibi de üyeleridir. Siz saygı değer CHP'liler ne derseniz o olur. 23 Martta da siz ne derseniz o olacak. Cumhuriyet ve demokrasi adına yapılacak en doğru, en ilkeli şeylerden birini yapıyoruz. Partimizin, cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirliyoruz. Ön seçim partimizin yanlız hukukunda değil; geleneklerinde ve ruhunda vardır. Sandıktan kaçanlar, partilerini saraydan yönetenler yapacağımız ön seçimi istismar etmeye, kendilerine fayda çıkarmaya çalışıyorlar. Ama onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Çünkü bizim partimiz demokrasi devrimi yaptı. Ön seçimle cumhurbaşkanı adayını seçerek demokrasi devrimi yaptı. Bu demokrasi devrimine imza atan çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, onun nezdinde burada bulunan çok kıymetli MYK üyelerimize, genel sekreterimize, genel başkan yardımcılarımıza, parti meclis üyelerimize ve benim bu yola çıkmama güçlü desteğini veren CHP'nin TBMM Grubuna hepinizin huzurunda bu demokrasi devrimi adına teşekkkür ediyrum sağ olsun, var olsunlar.

"Atatürk sevdalıları adım adım birleşip bütünleşecek"

Demokrasi tarihimizin en geniş katılımlı ön seçimini yapacağız. Partimizi ve tüm muhalefeti büyüteceğiz. Güçlerimizi birleştireceğiz. Önce bu sandıktan tek bir üyeyi bile eksik bırakmadan yol almaya hep beraber çalışacağız. Sonra da bütün muhalefeti bir araya toplayacak hamleler yapacağız. Milletten kaçanlara korku salacağız korku. Milletimize umut kaynağı olacağız. Biz 23 Martta kullanacağınız her oyla ne yapacağız biliyor musunuz saraydakine haddini bildireceğiz. Ön seçimde hep birlikte ona diyeceğiz ki, 'Bak Erdoğan işte bu sandıktır. Bu mühür, kendini sultan zannedenlerin değil milletindir. O sandıktan kaçamayacaksın. O mühürden kaçamayacaksın' bunu diyeceğiz.

Bizler 23 Mart'ta tek yürek ve tek yumruk halinde bu güçlü mesajı vereceğiz. Ülkenin üzerindeki bu karamsarlığı ve bu karabulutları da atıp göndereceğiz. İstediğimiz ney biliyor musunuz; bu ülkenin bütün cumhuriyetçileri, bütün demokratları, bütün yurtseverleri, Atatürk sevdalıları adım adım birleşip bütünleşecek. ve hep birlikte Türkiye'yi, o güzel, o aydınlık sabaha hep birlikte kavuşturacağız. Bu zalim bu kendi haddini bilmeyen millete zulmeden iktidardan kurtulduğumuz sabahı, o iktidardan kurtulduğumuz sabahı o anı hatırlayın. Özgürlüğün, eşitliğin, dayanışmanın bir güneş gibi bütün ülkeyi sardığı sabahı hatırlayın. İçimizi ısıtmaya başladığı o sabahı bir düşünün. O sabah seçim kazanmanın değil, milletçe birliğimizi ve geleceğimizi kazanmanın mutluluğunu yaşayacağız. Artık hiçbir partinin diğerine düşman, terörist muamelesi yapmayacağı herkesin kardeşçe yaşayacağı bir ülkeye uyanacağız. Herkesin düşüncesini özgür bir şekilde dile getirdiği bu ülkeye uyanacağız. Kimsenin kökenine, inancına, cinsiyetine, yaşam tarzına bakmadan insanı insan olduğu için seveceğiz. Bu toprakların bize öğrettiği terbiye ile hareket edeceğiz. İşte Hacı Bayram Veli'nin topraklarındayız. Hz. Mevlana'nın topraklarındayız. Bizler Hacı Bektaşı Veli'nin topraklarındayız. Bizler Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın topraklarındayız. Biz bu toprakların insanlarıyız.

"Kişiye, partiye sadakat değil, liyakat esas olacak, liyakat"

Sevgili dostlarım bir dakika bile kaybetmeden bu bozuk düzenin yerine yine hep birlikte halkçı, sosyal adaleti ve güçlü bir düzen kurmaya girişeceğiz. Hiç kimsenin piyasanın acımasız şartları altında mahkum olmamasını sağlayacağız. Herkesin barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel haklarına insanca yaşam koşullarına sahip çıkacağız. Üretenler, istihdam yaratanlar, en sağlıklı yatırım ve ticaret şartlarına kavuşacak. Milletimiz bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu en güçlü biçimde hissedecek. Bizzat yaşayacak. Çocuklarımız, evlatlarımız bu vatanın en güçlü gelecek vaadeden sahipleri olduğunu hissedecekler ve geleceğe güvenle bakacaklar. Devletin bütün yöneticileri vatandaş karşısında haddini ve hududunu bilecek. Kişiye, partiye sadakat değil, liyakat esas olacak, liyakat. Öyle insanları mülakatla eleyemeyecekler. Milletin evlatları çok çalıştığında bu memleketin en tepe noktasına kadar ulaşabileceklerini bilecekler. İşte o gün milletimizin umudu artacak. Ülkeyi şu ya da bu partinin değil, milletin evlatları yönetecek. Türkiye'yi şu ya da bu şahsın ya da şu ya da bu şahsın ailesi değil, şu ya da bu partinin değil, milletin ortak çıkarlarına uygun olarak yolunu belirleyen bir dönemi var edeceğiz.

"Milletin ortak aklıyla yönetilmeye ihtiyacı var"

Sevgili dostlarım devletin, milletin ortak aklıyla yönetilmeye ihtiyacı var. Ortak değer ve hayallerine uygun olarak hareket edeceği bir döneme ihtiyacı var. Türkiye; adaletin, eşitliğin, kardeşliğin gücüyle büyüyecek, zenginleşecek güçlenecek. Zenginliği adilce paylaşacak. Bütün bunları nasıl yapacağımızı milletimize tek tek anlatacağız. 23 Mart'tan sonra Türkiye projelerimizi, somut vaadlerimizi, hedeflerimizi hergün konuşmaya başlayacak. Yeni parti programımızın kabulüyle ve tüm muhalif kesimlerden alacağımız katkılarla bu süreç daha da hızlanacak. Iktidara geldiğimizde ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı anlattıkça milletimizin erken seçim talebi daha da büyüyecek.

"Biz dürüst ve açık siyasetin bireyleri olacağız"

Elbette sevgili dostlarım yolumuz zor bir yol. Yolumuz asfalt bir yol değil. Yolumuz taşlı, tozlu bir yol. Yolumuzda engeller olacak. Hedefe ulaşmak kolay olmayacak. Bugüne kadar hangi hedefi kolay elde ettik? Bundan sonra da bedel ödemek durumunda kalabiliriz. Ama kim yılgınlığa kapılsa, kim umutsuzluğa düşse onu kolundan tutup ayağa kaldıracağız. Bizlerin yani CHP'lilerin en büyük görevi bu dönemde yüksek dayanışmadır. Dayanışmada en önde biz duracağız. Milletimize cesaretimizi göstereceğiz. Milletimize kararlılığımızı göstereceğiz. Biz tarihin en zor şartları altında kurulmuş ve umudu geleceğe örgütlemiş bir partiyiz. Büyük Atatürk ne demiş, 'Partimizin en büyük kuvveti dürüst, açık bir siyaset ve sözlerimize bağlılıktır.' Biz dürüst ve açık siyasetin bireyleri olacağız. ve sözlerimize bağlılıktan asla vazgeçmeyeceğiz. Birbirimize olan ilişkimizdeki o güçlü bağlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Milletimizden yetki isterken de vazgeçmeyeceğiz, yetkiyi aldıktan sonra da milletimizle olan bağlarımızı güçlendirererek yolumuza devam edeceğiz.

"CHP, Türkiye'nin birinci partisi olduğu günden bu yana bizlere fazla mesai yapıyorlar"

Sevgili dostlar hepimiz biliyoruz ki bugün fiilen Türkiye'de iki ayrı hukuk geçerli. İktidarın kanatları altındakiler en ağır suçları bile işlese hiç yargılanmıyorlar. Hak ettikleri hiçbir cezayı almıyorlar. Hatta sorgulayan bile yok ama başta CHP'liler olmak üzere iktidarı eleştirenlere, hakkını arayanlara, adalet isteyenlere düşman hukuku uygulanıyor. Çünkü iktidarın eli de kolu da yargının içinde. Bundan en çok yüce Türk yargısının namuslu ve bu durumdan çok şikayetçi olan hakimleri, savcıları çok üzgün durumda. Onlar da büyük baskı altında. O bakımdan ülkenin en az güvenilen kurumlarından birisi haline düşürdüler yargıyı. İşte bu hale getirdikleri yargıya CHP, Türkiye'nin birinci partisi olduğu günden bu yana bizlere fazla mesai yapıyorlar.

"Atatürk'ün partisine diz çöktürebilirler mi?"

Sevgili dostlarım, CHP'nin İstanbul'da 3 belediye başkanını sabahın şafak vaktinden bile önce, gece karanlığında, sabahın erken vaktinde alıp hapse attılar. Bıuradan değerli dostlarım Ahmet Özer'e, Rıza Akbolat'a ve en son ne yazık ki Beykoz Belediye Başkanımız Alattin Köseler'e selam olsun. Onların özgürlükleri için onların sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şunu söyleyeyim, haksızlığa kim uğruyorsa her CHP'li her haksızlığa uğrayan içinde mücadelesini verecek. Bunların tek derdi ne biliyor musnuz? Sandıkta yenemediklerini ve bundan sonra da asla yenemeyecekleri CHP'ye yargı eliyle diz çöktürmek istiyorlar. Başarabilirler mi? Bizi yıldırabilirler mi? Atatürk'ün partisine diz çöktürebilirler mi?

Bunlar ön seçim kararı aldıktan sonra son bir ayda savcılar, bütün idari kurulların içindeki insanlar, medyaları; bize karşı, partimize karşı taaruza geçtiler. Savcılar dedim ama burada tekrar söyleyeyim; partimize ve bana yönelmiş olan bu yargı taaruzunun altında tek bir savcı var aslında onu tanıyor musunuz? Tanıtayım, daha iyi tanıyacaksınız kimi söylediğimi. Aslında o savcı geçmişte de savcılık yapmıştı, bugün de savcılık yapıyor. Ergenokon davaları sırasında ben CHP'nin Beylikdüzünde İlçe Başkanıydım. İlçe örgütümüzle birlikte Kumpas Davaları'na karşı güçlü mücadeleler verdik. Hergün Silivri'de nöbete gittik, hergün. O günleri yaşayanlar çok iyi bilirler. Malum savcı o günden bugüne türlü türlü renge boyandı. Malum savcı birileri tarafından hep aldatıldı. Kendisi de milleti aldattı. Birgün öyle dedi bir gün böyle dedi. Ben ise o günden bu güne siyasi duruşumu hiç değiştirmedim. Aynı yolda kararlılıkla yürüyorum. ve hala burayı iyi dinleyeyin aynı malum savcıya karşı mücadele ediyorum. O gün neye inanıyorsam, neye güveniyorsam bugün de ona inanıyorum. Yine Allah'ın adaletine inanıyorum. Yine partimin ve milletimin aklına, vicdanına sağduyusuna güveniyorum. Yılmıyorum, korkmuyorum, bir adım geri atmıyorum, bir adım geri atmayacağım.

"Hakkımda neler planladıklarını duyuyorum, biliyorum"

Hakkımda neler planladıklarını duyuyorum, biliyorum. Nereden mi biliyorum? Sosyal medyadaki trolleri, kendi saray gazetecileri ve onun gibi olan tetikçileri televizyonda konuşuyorlar. Çalışanlarımıza yurtdışı yasağı koyuyorlar. Yol arkadaşlarımıza, tanıdığımız, tanımadığımız iş insanlarının mal varlıklarına tedbir koyuyorlar. Savcılığa hayırdır bu nedir diye soranlara 'örgüt' diyorlar. Örgütlü işler varmış, avukatlar gidiyor, soruyor avukatları öyle cevap veriyorlar. Anlıyoruz ki bir kaç kişinin birbirini bir vesileyle taıyor olmasından ötgüt çıkarmaya, o örgütün hatlarını savcılıkta kurmaya çalışıyorlar.

Eğer birbirini tanımak örgüt ise bu insanların ahlakıyla iş yapması suç ise o zaman anlatayım. Türkiye'nin çok sayıda büyük şirketi var. Bu dev şirketler hepimiz biliyoruz; bizim de bazı ihalelerimizi onlar kazanıyor. Hakkaniyetle, adaletle, kamu yararı gözeterek kuşkusuz. Bu iş insanları birbirini tanıyor. Aynı özel uçakla yurtdışına gidiyorlar, maç izliyorlar. Aynı yatlarda teknelerde bir araya geliyorlar. Ertesi gün milyarca dolar değerinde devlet ihalelerinin ayrı ayrı şirketleriyle giriyor hep beraber gidiyorlar ihale aldıkları bakanlıklardan isimlkerle yanyana oturuyorlar. Kamu kuruluşlarının başındaki yetkililer onlarda birbirini tanıyorlar. Sosyal medyada açık kaynaklarda fotoğrafları var. Bakanlığı döneminde ihaleler kazanan şirkete aynı bakan sonradan yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor.

"Bana kumpas kurmak isteyenler bilsin ki dönüşü olmayan bir yola giriyorlar"

Şimdi yargıyı bir silaha dönüştüren iktidara ve onların dediklerini bir bir uygulayan savcılara sesleniyorum: Tehlikeli bir yolda yürüyorsunuz. Tehlikeli bir yol açıyorsunuz. Türkiye'de kamunun ihalelerine giren tüm firmaları, o kurumların yöneticilerini de zan altında bırakıyor ve onları da örgüt şeklinde bir tasarımın içine dahil ediyorsunuz. Sizin Ekrem İmamoğlu alerjiniz, Ekrem İmamoğlu'na olan düşmanlığınız ya da birilerinin 'Ekrem' ağrılarından dolayı çektiği sıkıntıdan size verdiği talimatlarınız başka kapılar açıyor. Kamudan ihale alan tüm iş insanlarına sesleniyorum: Çok büyük bir yol açılıyor. Emsal olacak işler açılıyor. Bu hukuksuzluk son bulmazsa bundan sonra Türkiye'de ne bir kamu yetkilisi ne de kim olursa olsun hiçbir iş insanı başına ne iş geleceğini bilemeyeceği günlere gebeyiz. Bugün olmaz, yarın olur. Bu gayrimeşru uygulamalara maruz kalmak istemeyen bu kötü akla müdahale eder. Ekrem İmamoğlu'nun itibarını zedelemek isteyenler, bana kumpas kurmak isteyenler bilsin ki dönüşü olmayan bir yola giriyorlar."

(SON)