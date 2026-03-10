İbb Davası'nda İkinci Gün… Duruşmada Sanıkların Kimlik Tespitlerinin Yapılması Bekleniyor

Haber: Zuhal Çiloğlan/ Esra Tokat

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık toplam 407 kişi hakkındaki davanın ikinci gününde sanıkların kimlik tespitlerinin yapılması bekleniyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülmeye devam edilecek davanın görülmesine dün başlandı. Mahkemede bugün sanıkların kimlik tespitlerinin yapılması bekleniyor. Bunun tamamlanmasının ardından Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca iddianamenin özetlenmesi gerekiyor.

Duruşmanın görüleceği Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bugün de geniş güvenlik önlemleri alındı. Yerleşkeye bir kilometre öteden itibaren girişlere kolluk kuvvetleri konuşlandırıldı. Yerleşkeye bugün avukatlar, sanık yakınları ve gazeteciler farklı yerlerden girdi.

İlk gün ne oldu?

Davanın ilk gününde yalnızca sanık avukatlarının usule ilişkin talepleri alındı. Duruşmanın ilk celsesinde söz almak isteyen Ekrem İmamoğlu'na söz verilmemesi nedeniyle mahkeme başkanı, duruşma savcısı ve İmamoğlu arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Duruşmada avukatların, ilk önce Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınması talebi üzerine Mahkeme Başkanı, İmamoğlu ve örgüt yöneticiliğinden yargılanan isimlerin savunmalarının en son alınması yönünde planlama yaptıklarını bildirdi.

Savunma listesine ulaşamadığını belirten bir avukatın sözlerinin izleyiciler tarafından alkışlanması üzerine Mahkeme Başkanı "Salonu komple boşaltıyoruz. İzleyici bölümünü boşaltıyoruz. İzleyici bölümü boşaltıldıktan sonra avukatlara söz vereceğim" dedi.

Gerginlik üzerine heyet, izleyici bölümü boşaltılana kadar salondan ayrıldı. Aileler, izleyici kısmının boşaltılması kararına, "Biz kaç aydır bu günü bekliyoruz, neler yaşıyoruz haberiniz var mı?" şeklinde tepki gösterdi.

Bir süre sonra duruşma izleyiciler hazır halde devam etti. Avukatlar, reddi hakim ve tefrik taleplerinde bulundu.

Mahkeme heyeti ara kararında, reddi hakim ve tefrik taleplerinin "duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle geri çevrilmesine karar verdi.

Heyetin ret kararının ardından söz almak isteyen İmamoğlu'na Mahkeme Başkanı, "Ekrem Bey sabahtan beri duruşmayı sabote ediyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Ekrem İmaoğlu'nun, yeniden söz almak isteyerek, "Siz bu davada sağlıklı yargılama yapamazsınız. Böyle olmaz" sözlerine, Mahkeme Başkanı, "Söz vereceğiz sıranız gelince, gayet de yaparız" şeklinde karşılık verdi.

Savcıdan İmamoğlu'na: "Haddini bil"

Duruşma Savcısına yönelik de konuşan Ekrem İmamoğlu, "Biraz mertliğiniz varsa bu insanları bırakın, tek başıma benimle mücadele edin" ifadelerini kullandı. Bu sırada duruşma Savcısının İmamoğlu'na parmak sallayarak "haddini bil" dediği iddia edildi. Ardından heyet salondan ayrıldı.

İmamoğlu'ndan mahkeme heyetine: "İşte böyle kaçarak gidersiniz"

Ekrem İmamoğlu, "Yazıktır bu millete, yazıktır bu memlekete. İşte böyle kaçarak gidersiniz" şeklinde konuştu. Salonda bu sırada, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı atıldı. İmamoğlu salondan ayrılırken de "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atıldı.