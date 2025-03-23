Ekrem İmamoğlu Tutuklandı... Özgür Özel: "İmamoğlu, Tek Suçu Erdoğan'ı Yenmek Olduğu İçin ve Sonraki Seçime Girdiğinde de Kazanacağı İçin Tutuklandı" - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Tutuklandı... Özgür Özel: "İmamoğlu, Tek Suçu Erdoğan'ı Yenmek Olduğu İçin ve Sonraki Seçime Girdiğinde de Kazanacağı İçin Tutuklandı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin, “Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üst üste 3 kez bu kenti yönetsin diye seçtiği Sayın Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı” dedi.

23.03.2025 13:39  Güncelleme: 14:35
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üst üste 3 kez bu kenti yönetsin diye seçtiği Sayın Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı" dedi.

Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklamasında, vatandaşları Saraçhane'ye davet ederek, şunları söyledi:

"Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üst üste 3 kez bu kenti yönetsin diye seçtiği Sayın Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı. Ama iki tane kumpasla karşı karşıyayız. Bunlardan biri terör iddiasıydı, oradan tutuklanma talebi reddedildi. Ama diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler. Bir yanıyla İstanbul Büyükşehir yönetme iradesine bir kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir. Ama başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar, hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itirazlar da olacaktır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara, meydanlara dökülen, bugün Türkiye'nin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni boşuna değildir.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla Belediye Meclisimizden bir vekil seçilecek"

Halka rağmen kimseye kumpas kurup onu oyun dışına itemezsiniz, görevini ve sorumluluklarını elinden alamazsınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla olacak, Belediye Meclisimizden bir vekil seçilecek. Ekrem Başkan, suçsuzluğu ispatlanana, tutukluluğu ortadan kalkana kadar bu vekalet görevi sürecek, sonra da görevinin başına dönecek. Ancak bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen uzun kuyruklar, tekerlekli sandalyeyle oya koşturanlar, iki bastonla iki büklüm emekleyerek merdiven çıkanların görüntüsü, bu ülkede kimin geldiğini, kimin gittiğini gösteriyor.

"Bu millet, devlet için canını verir ama sandığını vermez"

Ekrem Başkan, son derece morali yüksek bir şekilde bu kumpasın kimin tarafından kurulduğunu ve bu binanın tepesindeki tarafından nasıl yönetildiğini biliyor. Alıp da saldıkları adamı suçüstü yapınca getirip göstermelik tutuklama yapacak kadar acizler. Bugün, adli kontrol diye kendileri servis edip, daha sonra 'Tutuklu olduğu için ona gerek yok' diye yazacak kadar acizler. Ama bu ülkedeki insanlar, kimi cumhurbaşkanı yapacaklarına bir başkasının karar vereceği kadar aciz değiller. Bu millet, devlet için canını verir ama sandığını vermez. O sandıktan eninde sonunda Ekrem İmamoğlu çıkacak. Bunu asla değiştiremeyecekler.

Şu anda Silivri'ye gideceğine yönelik bilgi var ama dikkatle takip ediyoruz. Bugün, oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet ediyoruz. Bizim beklentimiz de, Ekrem Başkanın beklentisi de Saraçhane'deki büyük buluşmanın bugün de gerçekleşmesidir. Ayrıca bir küçük detay vereyim; Necati Özkan'ı, İBB'ye bir kuruş fatura kesmemiş, İBB'den bir lira almamış kişiyi bugün İBB'ye rüşvet vermekten tutukladılar. Mahkemenin bir tanesi, tamamını serbest bıraktı 'Tutuklama son tedbirdir, gerek yok' diye. Karşısındaki mahkeme 11 kişinin 7'sini tutukladı."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Özgür Özel, İstanbul, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu Tutuklandı... Özgür Özel: 'İmamoğlu, Tek Suçu Erdoğan'ı Yenmek Olduğu İçin ve Sonraki Seçime Girdiğinde de Kazanacağı İçin Tutuklandı' - Son Dakika

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