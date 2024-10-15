Elazığ\'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

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ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.05'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezi ve ilçelerde de hissedildi. Valilikten yapılan açıklamada 112 Acil çağrı Merkezine herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtildi.