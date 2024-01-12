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Elazığ'da iki kamyonda 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da iki kamyonda 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Elazığ'da yapılan çalışmada, Adana ve Adıyaman'dan gelen iki kamyonda yapılan aramada, 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Elazığ\'da iki kamyonda 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi
12.01.2024 - 12:46,  Güncelleme: 12:49
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Elazığ'da iki kamyonda 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ve kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında Adana ve Adıyaman'dan Elazığ'a gelen iki kamyonda yapılan aramada, 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Adıyaman, Elazığ, Adana, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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