Elazığ'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Elazığ'da anma programı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından AFAD ve ilgili kurumlar tarafından depremlerden etkilenen illerde yürütülen arama kurtarma ve yardım çalışmalarına ilişkin bilgilendirme ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadıklarını, 53 binin üzerinde canı yitirdiklerini, 107 binin üzerinde vatandaşın yaralandığını belirtti.

O gün ülkenin tüm gücüyle depremzedeler için seferber olduğunu dile getiren Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Yıkılan binalara, enkazlara baktığımızda, dünyada tüm arama kurtarma ekipleri aynı saat itibarıyla her bir enkazın başına gitseler bile yeterli olmayacak bir durum söz konusuydu. Müthiş fedakarlıklar yapıldı, müthiş bir organizasyon oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde yapılan bu onarım hareketine tüm dünya tarafından gıptayla bakılıyor. Açık ve net ifade ediyorum, gerçekleştirilen faaliyetler gıptayla bakılan, imrenilen bir noktadır. İnşallah şehirlerimizi daha mağrur hale getirdikçe, daha iyi noktalara getirdikçe biz çok daha iyi olacağız."

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise birçok ilin etkilendiği büyük bir afet yaşadıklarını söyleyerek, "Devletimiz o gün yaraları sarmaya çalışırken milletimizle tarihte görülmemiş bir uyumla, depremzedelerin yaralarını sarabilmek adına bölgelere koştu. Çocuklarımız ellerindeki oyuncaklarını depremzede çocuklara ulaştırabilmek, vatandaşlarımız elindeki ekmeğini, suyunu depremzedelere ulaştırabilmek için büyük gayret sarf etti." ifadelerini kullandı.

Şerifoğulları, devletin, yaraların sarılabilmesi adına üstün gayret gösterdiğini, bunun dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele olduğunu kaydetti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, 2020 depreminin ardından yapı stokunun yenilenmesi sayesinde kentin 2023 depremlerini en az hasarla atlatmasının sağlandığını belirtti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da dünyada eşi görülmemiş bir şekilde iki büyük depremi aynı gün yaşadıklarını dile getirdi.

Depremin ardından başlatılan yardım seferberliğiyle asrın felaketinin "asrın dayanışması"na dönüştüğünü vurgulayan Açıkkapı, "Devletimiz 201 bin konutu hak sahiplerine teslim etti. Nasip olursa yıl sonuna kadar 453 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Dünyanın şu anda en büyük imar ve ihya operasyonu Türkiye'dedir. Böylesi bir operasyonu dünyada yapabilecek bir başka ülke maalesef yoktur." dedi.

Program kapsamında, 6 Şubat depremlerinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.