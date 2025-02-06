Elazığ'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı

Elazığ'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

06.02.2025 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Elazığ'da anma programı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından AFAD ve ilgili kurumlar tarafından depremlerden etkilenen illerde yürütülen arama kurtarma ve yardım çalışmalarına ilişkin bilgilendirme ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadıklarını, 53 binin üzerinde canı yitirdiklerini, 107 binin üzerinde vatandaşın yaralandığını belirtti.

O gün ülkenin tüm gücüyle depremzedeler için seferber olduğunu dile getiren Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Yıkılan binalara, enkazlara baktığımızda, dünyada tüm arama kurtarma ekipleri aynı saat itibarıyla her bir enkazın başına gitseler bile yeterli olmayacak bir durum söz konusuydu. Müthiş fedakarlıklar yapıldı, müthiş bir organizasyon oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde yapılan bu onarım hareketine tüm dünya tarafından gıptayla bakılıyor. Açık ve net ifade ediyorum, gerçekleştirilen faaliyetler gıptayla bakılan, imrenilen bir noktadır. İnşallah şehirlerimizi daha mağrur hale getirdikçe, daha iyi noktalara getirdikçe biz çok daha iyi olacağız."

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise birçok ilin etkilendiği büyük bir afet yaşadıklarını söyleyerek, "Devletimiz o gün yaraları sarmaya çalışırken milletimizle tarihte görülmemiş bir uyumla, depremzedelerin yaralarını sarabilmek adına bölgelere koştu. Çocuklarımız ellerindeki oyuncaklarını depremzede çocuklara ulaştırabilmek, vatandaşlarımız elindeki ekmeğini, suyunu depremzedelere ulaştırabilmek için büyük gayret sarf etti." ifadelerini kullandı.

Şerifoğulları, devletin, yaraların sarılabilmesi adına üstün gayret gösterdiğini, bunun dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele olduğunu kaydetti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, 2020 depreminin ardından yapı stokunun yenilenmesi sayesinde kentin 2023 depremlerini en az hasarla atlatmasının sağlandığını belirtti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da dünyada eşi görülmemiş bir şekilde iki büyük depremi aynı gün yaşadıklarını dile getirdi.

Depremin ardından başlatılan yardım seferberliğiyle asrın felaketinin "asrın dayanışması"na dönüştüğünü vurgulayan Açıkkapı, "Devletimiz 201 bin konutu hak sahiplerine teslim etti. Nasip olursa yıl sonuna kadar 453 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Dünyanın şu anda en büyük imar ve ihya operasyonu Türkiye'dedir. Böylesi bir operasyonu dünyada yapabilecek bir başka ülke maalesef yoktur." dedi.

Program kapsamında, 6 Şubat depremlerinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kahramanmaraş, Sivil Toplum, Politika, Deprem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:15:23. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.