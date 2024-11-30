Elazığ’da 608 Konut Yapımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Elazığ’da 608 Konut Yapımı Devam Ediyor

Elazığ'da depremin ardından inşa edilen 608 konutun yapımında ilerleme %17'ye ulaştı.

30.11.2024 19:32
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Elazığ'da 608 konutun yapımı hızla devam ediyor

ELAZIĞ - Deprem bölgesi Elazığ'da, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut çalışmaları hız kesmeden devam ederken Güneykent Mahallesi'nde yapımına başlanan 608 konutun yapımı hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Elazığ'da yıkılan konutların yeninden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi tarafından rezerv alanlarda sürdürülen çalışmalarda binalar yükselirken, Güneykent Mahallesi'nde yapımına başlanan 608 konutun yapım aşaması yüzde 17'ye yükseldi. Yoğun bir tempoyla çalışarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutların 2025 yılının Mayıs veya Haziran ayında sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

30 Ağustosta yer teslimini aldıklarını belirten Şantiye Şefi Kerim Kahveci, "Şu anda burada 27 bloğumuz var. Önümüzdeki yıl 6 Haziranda inşallah bloklarımızı yaparak teslim edeceğiz. Buradaki yapılarımız zemin artı 7 kat şeklinde yapılıyor. Çift bodrumlu ve tek bodrumlu olan konutlarımız var. Toplamda ise 608 dairemiz var. Depremden dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önderliğinde TOKİ kaya zeminleri baz alıyor. Bizim zeminlerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Tünel kalıp sistemi ile çalışıyoruz. Depremden sonra yap satçılardan daha çok şuan TOKİ konutları tercih ediliyor. Burada yapılan konutlar 3+1 diğer yerlerde yapımı devam eden konutlarda 2+1 konutlarda var. Bizim burada yaptığımız konutların hepsi 3+1 şeklinde yapılıyor. Konutlar net olarak 100 metrekare olarak geçiyor. Bizim iş bitiş süremiz 6 Haziran 2025 tarihidir. Biz bu süreyi beklemeden Mayıs 2025 tarihinde teslim etmeyi düşünüyoruz. Burada tünel kalıp kullanıldığı için seri bir şekilde konutların yapımı devam ediyor. Şuan da 350 personel burada çalışıyor. Hedefimiz doğrultusunda Mayıs veya Haziran 2025'de 608 konutu yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Zeminler kaya olduğundan dolayı zemin açmakta biraz zorlanıyoruz fakat şuan temellerimiz bitti. Tünel imalatına başladık 2 buçuk aya kadar da tünel imalatımız bitecek. Şu anda yapı olarak yüzde 17 aşamasındayız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ’da 608 Konut Yapımı Devam Ediyor - Son Dakika

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