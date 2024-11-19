Elazığ\'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.