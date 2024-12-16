Elazığ'da Bir Haftalık Asayiş Raporu

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Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesinde meydana gelen bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 Aralık-15 Aralık'ta meydana gelen 233 asayiş olayında yakalanan 180 şüpheliden 9'u tutuklandı, 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 68 bin 235 kişi ve 33 bin 6 araç kontrol edildi, aranan 355 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 29'u tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 2 bin 916'sına cezai işlem uygulandı, 182 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 10 tabanca, 3 tüfek, 2 kesici alet, 575 fişek, 8 şarjör, 85 kilogram tütün, bilgisayar, 3 dedektör, 13 kazı malzemesi, 30 litre etil alkol ve 2 bin 304 bandrol ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda, 230 gram esrar, 2 kilo 171 gram metamfetamin, 258 sentetik ecza, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 17 trafik kazasında, 28 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 12 kişi, bisiklet, hilti, matkap ve 2 şarjlı vidalama matkabı bulundu.