Elazığ'da denetimde 63 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 311 bin 652 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Elazığ'da denetimde 63 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 311 bin 652 lira ceza kesildi

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Elazığ\'da denetimde 63 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 311 bin 652 lira ceza kesildi
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Elazığ'da trafik ekipleri 10 noktada eş zamanlı motosiklet denetimi yaptı; 411 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlali saptanan 63 sürücüye 1 milyon 311 bin 652 lira idari para cezası verildi, 14 motosiklet trafikten men edildi.

Elazığ'da trafik denetimlerinde kural ihlali yaptıkları belirlenen 63 motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 311 bin 652 lira ceza uygulandı, 14 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, 10 kontrol noktasında eş zamanlı yaptıkları denetimlerde, 411 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti.

Denetimlerde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 63 sürücüye yasal işlem yapılarak toplamda 1 milyon 311 bin 652 lira idari para cezası kesildi, 14 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ'da denetimde 63 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 311 bin 652 lira ceza kesildi - Son Dakika
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