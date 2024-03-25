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Elazığ'da dev kazanlar, iftar sofraları için kaynıyor

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi her gün 2 bin 200 kişilik 3 çeşit sıcak yemek ve tatlı hazırlayarak vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere her ilde olduğu gibi Elazığ'da da destek olunuyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı mutfağında aşçılar tarafından her gün 2 bin 200 kişiye yetecek kadar 3 çeşit yemek yapılıyor. Aşçıların sabahtan başladığı mesaide hazırlanan yemekler, öğleden sonra saat 14.30'da presli makinelerde sıcak ve hijyenik olarak paketleniyor. Özenle paketlenen 3 çeşit yemek, 40 motorize ve 12 araç ekibiyle ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar ulaştırılarak kendilerine teslim ediliyor. Yemek dağıtımında özellikle yaşlı, engelli, yalnız ve ihtiyacı bulunan ailelere öncelik verilirken, belediye tarafından Kültür Parkta açılan ramazan çadırında ise günlük bin kişiye sıcak yemek veriliyor.

İhtiyaç sahibi ailelere 4 yıldır hizmet veriliyor

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü olarak Ramazan ayı münasebetiyle il genelinde 43 mahallede yaşayan yaşlılara yemek dağıtımını gerçekleştirdiklerini aktaran Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, "Burayı yemekhane olarak kullanmanın yanında aynı zamanda aşevi olarak da kullanıyoruz. 4 yıldır vatandaşlarımıza bu hizmeti vermekteyiz. Özellikle aşevi diye adlandırdığımız yemeklerimizi her gün Ramazan ayından öncede olmak üzere ilimizde ikamet eden ihtiyaç sahibi, engelli olan vatandaşlarımıza ekiplerimiz tarafından gönderiliyor. Ramazan olması dolayısıyla da daha fazla bir yoğunluk söz konusu. Ramazan ayında 600 aile 2 binin de üzerinde vatandaşımıza yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 40 motorize 12 araçla saat 14.30'dan sonra burada yapılan yemekleri vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla ilimizde Kültür Parkta bulunan Mamurat'ül Aziz salonunda da günlük bin kişiye yemek veriyoruz. İsteyen bütün vatandaşlarımız oraya gelerek iftarını açabilirler" ifadelerini kullandı.