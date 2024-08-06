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Elazığ'da doğaya keklik salımı gerçekleştirildi, alan 3 yıl boyunca ava kapatıldı

ELAZIĞ - Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından doğaya keklik salımı gerçekleştirildi.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından 15. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda yetiştirilen ve 2024 yılında müdürlüğe tahsis edilen kınalı keklikler, Baskil ve Sivrice ilçelerindeki Avlaklara Yaban Hayatını Destekleme Projesi doğrultusunda, doğaya salındı. Tabiata bırakılan keklikler en az 1 ay süre ile tabiatta tutunma, bulunduğu ortama adapte olma ve kendileri için yaşam alanı oluşturması için av koruma ve kontrol ekipleri, avcı dernek başkan ve üyeleri, jandarma ekipleri ve muhtarlıklarla ortaklaşa çalışılarak bulundukları ortamda takipleri aralıksız yapılacak.

Kınalı kekliklerin yerleştirildiği sahalar, Merkez Av Komisyonu kararı ile en az 3 yıl boyunca ava kapatılarak yaban hayatı yerleştirme alanı olarak ilan edildi. Bu sahalarda avlanma kesinlikle yasaklanırken, yasaklara uymayanlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre idari yaptırım kararları uygulanacağı kaydedildi.