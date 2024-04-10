Elazığ'da Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Valilik tarafından Elazığ Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde organize edilen bayramlaşma programına, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşleriyle birlikte katıldı.
Vali Toraman ve beraberindekiler, huzurevi sakinleriyle görüşerek, bayramlarını kutladı, onlara karanfil hediye etti.
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlarla bayramlaştı. Bayram coşkusunun yaşandığı Marmaris'te, Başkan Ünlü bayramı halkla iç içe kutladı. Bayram namazını Eski Cami'de kılan Başkan Ünlü, vatandaşlarla bayramlaşarak edilen duaların kabul olmasını diledi. Ünlü, Marmaris Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmi bayramlaşma törenine de katıldı.
Kanser tedavisi gören ve tedaviye yanıt vermeyip hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Dursun Bakaç'ın cenazesi, Düzce'de düzenlenen törenle defnedildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyeleri de cenaze törenine katıldı.
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi (Hışır) köyü sakinleri her yıl olduğu gibi bu bayramda da kahvaltıda buluştu. Köy muhtarlığınca düzenlenen ve köy sakinleri tarafından finanse edilen bayram kahvaltısı, bayram namazının ardından gerçekleştirildi. Kahvaltının ve edilen duanın ardından köy sakinleri bir araya gelerek bayramlaştılar.
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