Elazığ\'da Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevinde bayramlaşma programı düzenlendi

Boğaziçi (Hışır) Köyü Sakinleri Bayramda Kahvaltıda Buluştu

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi (Hışır) köyü sakinleri her yıl olduğu gibi bu bayramda da kahvaltıda buluştu. Köy muhtarlığınca düzenlenen ve köy sakinleri tarafından finanse edilen bayram kahvaltısı, bayram namazının ardından gerçekleştirildi. Kahvaltının ve edilen duanın ardından köy sakinleri bir araya gelerek bayramlaştılar.