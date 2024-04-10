Elazığ'da Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevinde bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevinde bayramlaşma programı düzenlendi

Elazığ\'da Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevinde bayramlaşma programı düzenlendi

Elazığ'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Valilik tarafından Gazi Huzurevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşleriyle birlikte programda yer aldı. Vali Toraman ve beraberindekiler, huzurevi sakinleriyle görüşerek, bayramlarını kutladı ve karanfil hediye etti.

10.04.2024 15:25
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Elazığ'da Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik tarafından Elazığ Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde organize edilen bayramlaşma programına, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşleriyle birlikte katıldı.

Vali Toraman ve beraberindekiler, huzurevi sakinleriyle görüşerek, bayramlarını kutladı, onlara karanfil hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevinde bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevinde bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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