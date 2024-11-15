Elazığ'da İntihar Vakası: Muhabir Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da İntihar Vakası: Muhabir Ağır Yaralı

Geniş Video İzle

Vahap Selim Çetin, kız arkadaşını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı, hastanede hayatını kaybetti.

15.11.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın merkez Abdullahpaşa Mahallesi 263. Sokak'ta meydana gelen olayda Vahap Selim Çetin, Kanal Fırat'ta Ana Haber Muhabiri olarak görev yapan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi annesinin de evde bulunduğu sırada silahla vurdu.

GENÇ KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ensesine kurşun isabet eden Semra D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Semra D'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti

SALDIRI SONRASI KAÇIP İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan Vahap Ç. ise Elazığ Bingöl karayolu Akçakiraz bölgesinde intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vahap Ç., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vahap Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
Elazığ\'da İntihar Vakası: Muhabir Ağır Yaralı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Selim Çetin, Hastane, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da İntihar Vakası: Muhabir Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
22:09 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak?
21:28 Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi
21:11 Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz
21:10 Wanda Nara’nın Icardi’yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi
20:58 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 15:24:56. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da İntihar Vakası: Muhabir Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.