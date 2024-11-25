KENT MERKEZİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ Belediyesi tarafından 345 personel, 17 greyder, 15 kar küreme ve tuzlama aracı, 3 mobil tuzlama aracı, 11 kepçe, 2 solüsyon aracı, 5 kamyon ve 15 kamyonet ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Gazi ve Vali Fahribey caddeleri ile kent merkezinde temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler, ayrıca Ataşehir, Çaydaçıra, Cumhuriyet, Abdullahpaşa, Yıldızbağları, Doğukent, Sürsürü, Ulukent, Güneykent, Harput mahalleleri ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarında kar temizleme ve buzlanma önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalarda 200 ton solüsyon ve 5 bin 750 ton tuz kullanıldığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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