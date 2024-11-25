Elazığ\'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel

KENT MERKEZİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ Belediyesi tarafından 345 personel, 17 greyder, 15 kar küreme ve tuzlama aracı, 3 mobil tuzlama aracı, 11 kepçe, 2 solüsyon aracı, 5 kamyon ve 15 kamyonet ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Gazi ve Vali Fahribey caddeleri ile kent merkezinde temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler, ayrıca Ataşehir, Çaydaçıra, Cumhuriyet, Abdullahpaşa, Yıldızbağları, Doğukent, Sürsürü, Ulukent, Güneykent, Harput mahalleleri ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarında kar temizleme ve buzlanma önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda 200 ton solüsyon ve 5 bin 750 ton tuz kullanıldığı belirtildi.