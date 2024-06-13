Elazığ'da kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Elazığ'da kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 gün önce Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuğun cesedi, arama kurtarma ekipleri tarafından 3 kilometre uzaklıktaki Seydili köyü mevkisinde bulundu. Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

13.06.2024 09:57
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Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 gün önce girdiği Murat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

Murat Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Burak Süner'i (14) bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

Çocuğun cansız bedenine nehre girdiği noktadan 3 kilometre ötedeki Seydili köyü mevkisinde ulaşıldı.

Ekiplerce sudan çıkarılan Süner'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 Haziran'da Murat Nehri'ne giren Süner, gözden kaybolmuş, arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş, çocuğun bulunması için çalışmalara başlanmıştı.

Kaynak: AA

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