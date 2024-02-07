Elazığ'da lisede öğrenci tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü - Son Dakika
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Elazığ'da lisede öğrenci tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü

Elazığ'da bir lisede 10. sınıf öğrencisi, tartıştığı 9. sınıf öğrencisini bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

07.02.2024 15:04
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ELAZIĞ'daki bir lisede, 10'uncu sınıf öğrencisi Ü.O., tartıştığı 9'uncu sınıf öğrencisi Y.C.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi'ndeki Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi Ü.O. ile 9'uncu sınıf öğrencisi Y.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.O., yanında getirdiği bıçakla Y.C.'yi yaraladı. İhbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.C., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.O. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Elazığ\'da lisede öğrenci tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü
Kaynak: DHA

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