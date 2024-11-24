Elazığ\'da Mevsimin İlk Karı Düştü

Güncel

KENT MERKEZİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Elazığ'da kent merkezinde etkili olan sağanağın ardından mevsimin ilk karı düştü. Tarihi Harput Mahallesi olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Elazığ Valiliği, sürücüleri buzlanma ve gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karla mücadele ekipleri ise şehir merkezinde ve ana arterlerde tuzlama çalışmalarına başladı.

TUNCELİ PÜLÜMÜR YOLU ZİNCİRSİZ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün X hesabında yapılan açıklamada, Tunceli Pülümür yolunun 0-25 kilometreleri arası Mutu-Pülümür ilçe merkezi, zincirsiz ağır taşıt trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

Tekin YALÇINKAYA- Serhat Ozan YILDIRIM/ ELAZIĞ- TUNCELİ,