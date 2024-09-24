Elazığ'da Obezite Cerrahisi Artıyor - Son Dakika
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Elazığ'da Obezite Cerrahisi Artıyor

Elazığ\'da Obezite Cerrahisi Artıyor

Fethi Sekin Şehir Hastanesi, obezite cerrahisiyle gurbetçi hastalara da sağlık hizmeti sunuyor.

24.09.2024 11:48
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Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi, obezite cerrahisinde ülkenin farklı illerinden gelen hastaların yanı sıra gurbetçilere ve yabancı uyruklu kişilere de sağlık hizmeti sunuyor.

Kamu-özel sektör işbirliği modeliyle kente kazandırılan, 1 Ağustos 2018'de hizmete açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi, otel konforundaki sağlık birimleri, son teknoloji tıbbi cihazları ve ameliyathaneleri ile yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunuyor.

Elazığ'ın yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden gelen hastalara da sağlık hizmeti sunulan hastanede "küresel salgın" olarak nitelenen obezitenin azaltılması için de çalışmalar yürütülüyor.

Hastaneye başvuran, diyet, egzersiz ve ilaç tedavisi ile obeziteden kurtulamayan ve buna bağlı hipertansiyon, kalp, karaciğer, diyabet, kas ve iskelet sorunları yaşayan hastalara halk arasında "mide küçültme" olarak bilinen tüp mide ameliyatı yapılıyor.

Şehir hastanesinde bugüne kadar çeşitli tedaviler ve hayat tarzı değişikliklerine rağmen zayıflayamayan 820 hastaya obezite cerrahisi uygulandı.

Son olarak fazla kilolarından kurtulmak için Norveç'ten tavsiye üzerine Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine gelen 27 yaşındaki gurbetçi Funda Özdemir'e Opr. Dr. Nizamettin Kutluer ve ekibi tarafından cerrahi müdahalede bulunuldu.

Özdemir, AA muhabirine, 127 kilo olduğunu, diyet ve egzersiz programları ile ilaç tedavisine rağmen bugüne kadar fazla kilolarından kurtulamadığını söyledi.

Tavsiye üzerine tedavi için şehir hastanesiyle iletişime geçtiğini anlatan Özdemir, "Nizamettin Hoca ile zaten aylar öncesinden de sosyal medya üzerinden çok görüştük, tüm sorularıma cevap verdi, sağ olsun. Hastaneyi de çok güzel buldum. Çok büyük ve aradığınız tüm bölümlerle ilgili tedavi imkanı burada. İçerisinde mağazalar dahi var." dedi.

"Çok güzel ağırlandım, çok iyi tedavi görüyorum"

Özdemir, Türkiye'de sunulan sağlık hizmetinden memnun kaldığını özellikle şehir hastanelerinin her açıdan fark yarattığını dile getirerek, burada sağlığa büyük önem verildiğini gördüklerini belirtti.

Türkiye'de tedavi olmayı bu nedenle de tercih ettiğini anlatan Özdemir, "Türk doktorlarına güveniyoruz, güvenimizi de boşa çıkarmadılar. Çok güzel ağırlandım, çok iyi tedavi görüyorum. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Son 2 yıldır gurbetçi hastalarımız giderek artmakta"

Opr. Dr. Nizamettin Kutluer, obezite ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, hastanelerinde bugüne kadar 820 hastanın cerrahi operasyonla sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Bunların yaklaşık 100'ünün gurbetçi ve yabancı uyruklu hastalardan oluştuğunu anlatan Kutluer, şöyle dedi:

"Özellikle son 2 yıldır gurbetçi hastalarımız giderek artmakta. Hatta gurbetçi hastalarımız ameliyat olup gittikten sonra o ülkelerdeki yabancı uyruklu kişilerden de tavsiye üzerine şehir hastanemizi tercih edenler oluyor. Hastanemiz bu konuda tam teşekküllü. 200 kilonun üstündeki hastaları da ameliyat etmiş bulunmaktayız."

Cerrahi müdahale son çare

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Zühal Karaca Karagöz de obezite ameliyatını egzersiz, diyet ve ilaç tedavisine rağmen kilolarından kurtulamayan ve buna bağlı sağlık sorunu yaşayan hastalara son çare olarak uyguladıklarını belirtti.

Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde veya ek bir hastalık varsa 35'in üzeri olan hastalara cerrahi müdahalenin uygulandığını anlatan Karagöz, endoskopi, ultrason, kan tahlili, kardiyoloji, göğüs, endokrin, anestezi ve psikiyatri gibi konularda tüm değerleri tam teşekküllü olarak incelendikten sonra hastayı ameliyata aldıklarını sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA

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