Elazığ'da Obeziteyle Mücadele: Sağlık Taramaları ve Beslenme Programları - Son Dakika
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Elazığ'da Obeziteyle Mücadele: Sağlık Taramaları ve Beslenme Programları

Elazığ\'da Obeziteyle Mücadele: Sağlık Taramaları ve Beslenme Programları

Elazığ'da yapılan sağlık taramalarında obezite riski taşıyan çocuklar tespit edilerek, hazırlanan spor ve beslenme programlarıyla sağlıklı zayıflamaları sağlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Kendine İyi Bak Projesi' ile obeziteye dikkat çekilerek, hastalıkların önüne geçilmeye çalışılıyor. Obezite riski taşıyan çocuklar belirlendikten sonra sağlık kuruluşuna yönlendirilerek, kilolarına göre spor ve beslenme programları hazırlanıyor. Proje kapsamında 1100 öğrenciye ulaşıldı ve 100 öğrencide obezite riski tespit edildi. Hedef ise 134 bin öğrencinin sağlık kontrolünden geçirilerek desteklenmesi.

22.05.2024 12:09
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Elazığ'da okullarda yapılan sağlık taramalarında obezite riski taşıyan çocuklar tespit edilerek, hazırlanan spor ve beslenme programlarıyla sağlıklı zayıflamaları sağlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, obeziteye dikkati çekmek, obeziteye bağlı oluşabilecek hastalıkların önüne geçmek için "Kendine İyi Bak Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda 1 diyetisyen ve 3 beden eğitimi öğretmeninden oluşan 4 kişilik mobil ekip, okulları gezerek ilk etapta 4. ve 6. sınıf öğrencileriyle bir araya geliyor, obezite riski taşıyan çocukları belirliyor.

Okullardaki beden eğitimi öğretmenlerinin de desteğiyle tespit ettikleri öğrencileri, velilerinin kontrolünde sağlık kuruluşuna yönlendiren ekipler, sağlık raporu doğrultusunda çocukların kilolarına göre spor ve beslenme programı hazırlıyor.

"Obezite ile mücadelede güzel bir yol katettik"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, dünyada obezitenin en önemli ve yaygın sağlık sorunlarından olduğunu, obeziteyle mücadele ve sağlıklı yaşam becerisini çocuk yaşta öğrencilere kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kentte 6 ay önce uygulamaya başladıkları proje ile okullarda genel tarama yapıldığını ifade eden Yiğit, "Bu taramalar sonucunda yapılan tespitle ilgili öğrencilerimize ve velilerimize gerekli bilgileri verdik. Bu, kalp-damar, kanser ve benzeri diğer hastalıkların önüne geçmek amacıyla yapılmış önleyici bir hizmet." dedi.

Aşırı kilolu öğrencilerle ilgili tespitlerde Sağlık Bakanlığının ilgili portalından da faydalandıklarını dile getiren Yiğit, şöyle devam etti:

"Sağlık raporlarını aldıktan sonra spor yapmaya elverişli öğrencilerimiz haftanın belirli günlerinde spor salonunda bir araya gelip kültür fizik hareketleri yapıyor. Müdürlüğümüzde görevli diyetisyen, öğrencilerimize uygun diyet formlarını da hazırlayarak ailelerini bilgilendiriyor. Sağlıklı beslenmeleri ve spor yaparak ideal kiloya gelmeleri için gerekli çalışmayı başlatmış olduk. Obezite ile mücadelede oldukça güzel bir yol katettik. Başarı sağlayan çok öğrencimiz, bu süreçte bilinçlenen velilerimiz var."

Yiğit, çalışma kapsamında normalden zayıf öğrencileri de belirlediklerini, diyetisyenlerle bu çocuklar için de beslenme programı hazırladıklarını belirterek, "Şu ana kadar 1100 öğrencimize ulaştık, 100 öğrencimizde obezite riski ortaya çıktı. Bu çok ciddi bir rakam ve ileride oluşabilecek tehditlerin de bir göstergesi. Hedefimiz 134 bin öğrenciyi sağlık kontrolünden geçirip destek olmak." diye konuştu.

"Antrenmanları eğlenceli sürdürüyoruz"

Çalışmada görev alan beden eğitimi öğretmeni Menderes Zeki de öğrencilerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için egzersizler, eğitsel oyunlar, basketbol, futbol, voleybol gibi branşlarda çalışma yürüttüklerini, çocukların da bu çabaya olabildiğince katkı sunduğunu anlattı.

Çocukların düzenli şekilde spor yapmaya çalıştığını, bu sayede boy uzaması, kilo azalması, kas kütlesinin artması gibi değişimler meydana geldiğini vurgulayan Zeki, takipleri haftalık, aylık ve 6 aylık olarak sürdürdüklerini kaydetti.

Zeki, "Antrenmanları zorlu değil eğlenceli sürdürüyoruz. Buraya hevesle gelmeleri için çalışıyoruz. Sıkılmadan antrenman yaparak düzenli bir hayat sürmeleri için çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde diyetisyen Merve Bulut ise öğrenciler ile velilere beslenme programı ve beslenme eğitimi verdiklerini, belirli periyotlarda kilo ve boy ölçümü yaparak sonuçlara baktıklarını söyledi.

"Düzenli kilo vermeye başladım"

Öğrencilerden Mustafa Kemal Tokgöz, projenin kendisine iyi geldiğini anlatarak, "Düzenli kilo vermeye başladım. Daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum kendimi. Hafta sonunun gelmesini iple çekiyorum çünkü hafta sonu antrenmana gidip çok eğleniyor, güzel vakit geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Mustafa Tunahan da antrenman yaptıklarını, futbol, basketbol, voleybol oynadıklarını, verilen sağlık programını uyguladıklarını anlattı.

Kaynak: AA

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