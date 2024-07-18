Elazığ'da otobüse kurşun isabet etmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

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Elazığ'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüse kurşun isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Temmuz'da Çarşı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda silahla havaya ateş edilmesi sonucu kurşunlardan birinin Elazığ Belediyesine ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüse isabet etmesiyle ilgili çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 4 fişek ve 8 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.