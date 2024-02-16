Elazığ'da otomobil devrilmesi: 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil devrilmesi: 2 kişi ağır yaralandı

Elazığ\'da otomobil devrilmesi: 2 kişi ağır yaralandı

Elazığ'da O.A'nın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 3 ağaca çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonucu sıkışan sürücü ile M.G. hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

16.02.2024 22:22
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Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

O.A'nın kullandığı 01 ARF 095 plakalı otomobil, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki 3 ağaca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile M.G. ekiplerce çıkarıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Elazığ, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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