Elazığ'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevresinde denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Fırat Anadolu Lisesi, Şehit Emrah Horoz İmam Hatip Ortaokulu, TOKİ Fırat İlkokulu, TOKİ Fırat Ortaokulu ve Hazar Anadolu Lisesi çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.
Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli şahıslar ile sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.
Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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