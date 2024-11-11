Elazığ'da Polis Yaralandı, 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Polis Yaralandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da 1 polis memuru vuruldu, olayla ilgili 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest.

11.11.2024 16:17
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kentte 1 polisin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'inin tutuklandığını açıkladı.

Vali Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Kasım'da saat 00.05 sıralarında şüpheli kişilerin bulunduğu değerlendirilen Ulukent Mahallesi Sugözü mevkisine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

"Yerleşim alanları dışında bulunan adresin karanlık olan bahçe kısmından, araçtan inen polisimize doğru ateş edilmesi sonucu 1 polis memurumuz yaralanmış, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli olayda kullanılan suç aleti tabancayla yakalanmıştır." ifadelerini kullanan Hatipoğlu, şüphelilerin adli makamlara sevk edildiğini, polis memurunu yaralayan G.K'nin tutuklandığını, Y.K'nin ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığını bildirdi.

Hatipoğlu, yaralı polis memurunun tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, "Güvenlik güçlerimiz, canı pahasına da olsa vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Polis Yaralandı, 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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