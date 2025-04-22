Elazığ'da Seramik Kursunda Kavga

ELAZIĞ'da, ismi öğrenilemeyen kişi, yanındakilerle birlikte oturduğu binanın zemin katındaki kursu bastı. Grup, klima motorunun gürültüsü nedeniyle tartıştığı usta öğreticisi M.U.İ.'yi darbetti, mekanın kapı ve camını kırdı.

Olay, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, yanındakilerle birlikte oturduğu binanın zemin katındaki Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı seramik kursuna gidip, klima motorunun gürültüsünden rahatsız olduğunu söyledi. Burada grup ile usta öğretici M.U.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce şüphelilerden biri yanında getirdiği tabancayı çekti. Kursiyerler, bu kişiye müdahale ederek engelledi. Şüpheliler, bu kez M.U.İ.'yi darbetti. Kursun kapı ve camını kıran şüpheliler, daha sonra kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.U.İ., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,