Elazığ'da Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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Elazığ'da Suç Örgütü Çökertildi

02.06.2025 17:30
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Organize suçlara karşı yapılan 21 operasyonda bir suç örgütü çökertildi, 63 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, organize suçlara karşı yapılan 21 operasyonda bir suç örgütünün çökertildiğini, gözaltına alınan 63 kişiden 8'inin tutuklandığını söyledi.

Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 7 bin 347 personelin görev yaptığını belirtti.

Kentte yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Aranan şahısların yakalanmasına yönelik ekiplerimizin yaptığı çalışmalarla 5 yıldan az cezası olan 712 kişi, 5-10 yıl arasında cezası olan 75 kişi, 10 yıldan fazla cezası olan 49 kişi olmak üzere 834 kişi yakalandı ve bunların cezaevlerine intikalleri sağlandı. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında kasten öldürme suçunda yüzde 83, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 35, cinsel taciz suçunda yüzde 64, cinsel saldırı suçunda yüzde 16, kasten yaralama suçunda da yüzde 14 azalma görüldü. Kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında toplam 2 bin 181 olay gerçekleşti ve olayların aydınlatma oranı yüzde 97'dir. Geçen yılın aynı dönemine göre ilimizde olay sayısı yüzde 9 azalmıştır."

Hatipoğlu, hırsızlık ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçen yıla göre önemli ölçüde azalma olduğunu kaydetti.

Silah kaçakçılığı ile ilgili yapılan çalışmalarda 317 silah ele geçirildiğini ve 377 kişi hakkında işlem yapıldığını aktaran Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Organize suçlara karşı yapılan 21 operasyonda bir suç örgütü çökertildi, 63 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 8'i tutuklandı. Terörle (PKK/KCK) mücadele kapsamında 2025 yılı itibarıyla toplamda 218 kırsal ve 48 şehir operasyonu yapılmıştır. Bu operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınmış olup, 1 kişi tutuklanmıştır. Diğer terör örgütlerine karşı da aynı azim ve kararlılıkla mücadelelerimiz sürdürülmüş, 16 operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştır. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 107 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 107 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 31,9 kilogram uyuşturucu madde, 7 bin 130 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir."

Hatipoğlu, siber suçlarla mücadele kapsamında 9 operasyon gerçekleştirildiğini, gözaltına alınan 55 kişiden 36'sının tutuklandığını ifade etti.

Tespit edilen 330 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine gönderildiğini dile getiren Hatipoğlu, kentteki Suriyelilerin de ülkelerine dönmeye devam ettiğine işaret etti.

Trafik denetimleri kapsamında 472 bin 386 aracın denetlendiğini ve bu denetimlerin önceki yıla göre yüzde 13 arttığını söyleyen Hatipoğlu, "Denetimlerde 91 bin 401 işlem yapıldı. Okul servislerinin denetimi yine önem verdiğimiz hususlardan biri. Bu süreçte 2 bin 937 okul servisi denetlendi ve 378 araca işlem yapıldı." şeklinde konuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirlere de değinen Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı için tüm polis ve jandarma ekiplerimiz teyakkuz halinde. Emniyetimiz 3 bin 100 personel ve 630 ekiple, jandarmamız 1498 unsuru ve 1132 devriye olarak güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam edecek. Bu anlamda da şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur ve güzellikler içerisinde, kazasız ve belasız bir şekilde gidecekleri yere gitmelerini temenni ediyorum."

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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