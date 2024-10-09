Elazığ'da Tarım Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Tarım Fuarı Açıldı

Elazığ\'da Tarım Fuarı Açıldı

Elazığ'da bu yıl dördüncü kez düzenlenen Gıda ve Tarım Fuarı, sektör firmalarını bir araya getirdi.

09.10.2024 17:18
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Elazığ'da bu yıl dördüncü düzenlenen "Gıda, Tarım, Hayvancılık, Teknoloji ve Yöresel Ürünler Fuarı" törenle açıldı.

Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuarda, gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve yöresel ürünler sektöründe faaliyet gösteren firmalar, kurdukları stantlarda ürünlerini sergiledi.

Vali Numan Hatipoğlu, fuarın açılışında, Anadolu'nun dünyada hububatın ilk ekilmeye başladığı yer olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın son derece önemli bir alan olduğunu kaydeden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Tarımın olmazsa olmaz olduğunu özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sırasında öğrendik. Tarım ve hayvancılığın muhakkak model usullerle yapılması gerekiyor. Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızı hızla köylü düşüncesinden çiftçiliğe geçirmek durumundayız. Bu anlamda da modern tekniklerin tarımdaki yeni usullerin ve alışkanlıkların bir an önce vatandaşlarımıza, çiftçilerimize ulaştırılması şart."

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da insanlık tarihine yön veren birinci etmenin tarım, onun tamamlayıcısının da hayvancılık ve gıda olduğunu belirtti.

Son dönemlerde artan iklim değişiklikleri ve etkilerinin tarımı etkilediğini anlatan Şerifoğulları, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi, tarıma uyarlayarak verimi en üst düzeye taşımamız elzem bir noktadadır. Elazığ'ımız bereketli toprakları, zengin su kaynakları ve tarım kültürüyle güçlü bir potansiyele sahiptir. Bu fuar bu potansiyeli daha da ileriye taşımak, çiftçilerimizi, üreticilerimizi ve girişimcilerimizi bir araya getirmek noktasında önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu fuar sadece ürünlerin sergilendiği bir alan değil, aynı zamanda bilgi alışverişlerinin, deneyimlerin paylaşıldığı ve iş birliklerinin güçlendirildiği bir platform olacaktır."

Fuar, 13 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA

Şahin Şerifoğulları, Çiftçilik, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Tarım Fuarı Açıldı - Son Dakika

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