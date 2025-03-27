Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ- Malatya kara yolunun Gözeli Kavşağı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 09 DJ 143 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan 5 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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