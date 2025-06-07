Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
N.T'nin kullandığı 23 AFR 211 plakalı otomobil, Elazığ- Malatya kara yolu Karaali köyü mevkisinde, S.A. yönetimindeki 52 AAR 559 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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