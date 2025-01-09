Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3'ü SUV tipi 6 otomobil, Malatya Caddesi Misland Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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