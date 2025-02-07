Elazığ Yöresel Lezzetleri Tanıtıldı

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Elazığ'da düzenlenen programda kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın girişimleriyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde kentin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı program düzenlendi.

Elazığ TSO toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Milletvekili Nazırlı, bu çalışmalarla Elazığ'ın mutfağını, yöresel ürünlerini tanıtma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Elazığ'ın kültürü ve gastronomisi ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Nazırlı, "Gastronomi Derneğimizle Türkiye'nin birçok yerinde Elazığ yemeklerini tartma fırsatımız oldu. Bu toplantımızın maksadı da bu şehrin ticaretine, ekonomisine elimizdeki ürünlerle katkıda nasıl bir katkı sağlayabiliriz, bunun gayretindeyiz." dedi.

İlgili tüm kurumların da toplantıda olduğunu dile getiren Nazırlı, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yollarından idarecilerimizle de bazı istişarelerde bulunduk. Tarım ve Orman İl Müdürümüz, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamız ile ilgili kurumlar da bazı sunumlar yapacaklar. İnşallah Elazığ ekonomisine katkıda bulunacak bir ticaret hacmi oluştururuz. Bu anlamda katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum."

Toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Türk Hava Yollarından yetkililer ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.