Elon Musk bu kez onları hedef aldı: Çılgın insanlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elon Musk bu kez onları hedef aldı: Çılgın insanlar

Geniş Video İzle

Amerikalı milyarder Elon Musk, yıllık 1 milyar dolara mal olan Radio Free Europe ve Voice of America'nın kapatılması gerektiğini savundu. Musk, bu kuruluşların içeriklerinin geçerliliğini yitirdiğini ve vergi mükelleflerinin bu parayı boşa harcadığını belirtti.

10.02.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikalı milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, Radio Free Europe ile Voice of America'nın kapatılması gerektiğini belirterek, vatandaşların yıllık 1 milyar dolarını boşa harcadıklarını savundu. Musk, sosyal medya platformu X hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Richard Grenell'in konuya ilişkin paylaşımını alıntılayarak bu kuruluşların neden kapatılması gerektiğini ifade etti. Paylaşımında Musk, "Evet, kapatalım gitsin. Bunaltıcı bürokrasiyi saymazsak Avrupa artık özgür. Farkında mısınız? Kimse artık bu kanalları dinlemiyor." ifadelerini kullandı.

"RADİKAL SOLCU ÇILGIN İNSANLAR"

Bu kuruluşların yıllık 1 milyar dolar vergiyi heba ettiklerini savunan Musk, "Burada yalnızca kendi kendilerine konuşan radikal solcu çılgın insanlar var." iddiasında bulundu. Grenell, paylaşımında Radio Free Europe ile Voice of America'nın devlet destekli yayın kuruluşları olduğunu belirterek, "Bu kuruluşlar, aşırı solcu aktivistlerle dolu. Buradaki insanlarla on yıllarca çalıştım. Geçmişin kalıntıları bunlar. Hükümet destekli medya kuruluşlarına ihtiyacımız yok." görüşünü savunmuştu.

Elon Musk bu kez onları hedef aldı: Çılgın insanlar
Kaynak: AA

Voice Of America, Elon Musk, Politika, Ekonomi, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk bu kez onları hedef aldı: Çılgın insanlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Bu Adamdan Korkulur Paranın Gücü Bu Olsa Gerek Kral 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: Elon Musk bu kez onları hedef aldı: Çılgın insanlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.