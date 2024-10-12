Emekli Çift Ejder Meyvesi Üretimine Yöneldi

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ANTALYA'da Nermin (66) ve Abdullah Karapınar (64) çifti, öğretmenlikten emekli olduktan sonra ejder meyvesi üretmeye başladı. 7 yıl önce aldıkları 150 fideyi 4 bin 500'e çıkaran çift, yurt dışına da ürün gönderiyor.

Aksu ilçesinde ilkokul öğretmeni Nermin ve resim öğretmeni Abdullah Karapınar çifti, 7 yıl önce emekli olduktan sonra çiftçilik yapmaya karar verdi. Ürün arayışına giren Karapınar çifti, ejder meyvesi üretmeye karar verdi. 7 yıllık çiftçilik serüvenlerini anlatan Nermin Karapınar, " Antalya'ya ejder meyvesini tanıtan biziz. Tarım insanı mutlu ediyor, gençleştiriyor, dinçleştiriyor. İnsanın belirli yaştan sonra bir şeylerle uğraşması gerekiyor. 'Yaşlıyım' deyip, kenarda oturmak yerine tarımla uğraşmayı seçtik. Öğretmenlik yaparken 3 dönüm arazi aldık, sonra 2 dönüm daha alarak arazimizi genişlettik. Artık hobi amaçtan çıkıp, tarıma yönelmeye karar verdik. Bu ekme ve biçme işinin bizi hem yormaması hem masraf yaptırmaması gerekiyordu. Bir gün izlediğim televizyon programında ejder meyvesini gördüm ve üretmek için harekete geçtik" dedi.

KİLOSU 120 İLA 150 LİRA

İlk etapta fide arayışında olduklarını belirten Nermin Karapınar, "10, 15 ve 20 santim ebatlarında, 150 fide aldık. Bu fideleri balkonda, 1 sene içinde 1 dönüme eş değer büyüttük. Şimdiyse 4 bin 500 fidemiz oldu. Sürekli çalışıyoruz, seviyoruz ve onlarla konuşuyoruz. Öğretmen maaşıyla geçinebiliyorduk ama ejder meyvesinin satışları çok güzel. Satışlarımız hem ülke içi hem de yurt dışına. Meyvelerimizin tat oranı yüksek. Kırmızılar kilo olarak genellikle 120 ila 150 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

'KENDİM HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM'

Kazançlarının emekli maaşına göre daha iyi olduğunu ifade eden Abdullah Karapınar da "Burada 3 dönüm civarı yerimiz var. Kazancımız emekli maaşına göre bize yetiyor. İşçi bulmak zor olduğu için mümkün olduğunca kendim her şeyi yapmaya çalışıyorum. Eşim genelde tanıtım ve pazarlama işlerine ağırlık veriyor. Ben de üretim bölümüyle ilgileniyorum. Diğer emeklilere ve üretimden kopmuş insanlara örnek olmaya çalışıyoruz. Daha önce eğitimci olarak sağlık konularına zaten duyarlıydık. Öğrencilerimize de doğal beslenme ve hastalıklara ilişkin bilgiler veriyorduk. Pek çok sorunun temelinde sağlıksız beslenmenin olduğunu görerek bu işe girdik. İlk yıl kazanç elde edemedik ama sonra işlerimiz açıldı" dedi.

'ANTİOKSİDAN DEĞERİ YÜKSEK'

Sağlık açışından ejder meyvesinin önemini anlatan Abdullah Karapınar, "Kırmızı ve mor renkli meyvelerde antioksidan değeri yüksek oluyor. Bu tür meyveleri herkese öneriyoruz. Akdeniz kıyısı boyunca ve Ege'nin belirli bir kısmında denize yakın kesimlerde ejder meyvesi üreticiliği başladı. Hemen hemen hepsini tanıyoruz. Çünkü biz bu işin öncülüğünü yaptık" diye konuştu.

Haber-Kamera: İrem Güneybaz - Burak YALMAN -