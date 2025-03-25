Emekli İkramiyesi Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Emekli İkramiyesi Görüşmeleri Başladı

TBMM'de emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltiliyor, muhalefet asgari ücret talep ediyor.

25.03.2025 22:41
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi görüşmeleri başladı. Muhalefet milletvekillerinin bayram ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine yükseltilerek sabitlenmesini talep ettikleri görüşmelerde AK Parti sıralarında 10'dan az milletvekillinin bulunması dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri başladı. Teklifin tümü üzerine yapılan konuşmalar devam ederken, muhalefet milletvekilleri 4 bin liranın düşük olduğunu bu rakamın sabitlenerek asgari ücret seviyesine çekilmesi taleplerinin de yer aldığı konuşmalar ile devam ediyor.

Emekli ikramiyelerinin de yer aldığı kanun teklifi görüşmelerinde ise salonda yalnızca 10'a yakın milletvekilinin bulunması, milletvekillerinin sadece yoklama esnasında salona girmeleri de dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

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