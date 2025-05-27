Emekli Polis Eşini Öldürdü, İntihar Etti - Son Dakika
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Emekli Polis Eşini Öldürdü, İntihar Etti

27.05.2025 11:40
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Adana'da eski eşini öldüren emekli polis intihar girişiminde bulundu, hastanede yaşamını yitirdi.

ADANA'da emekli polis memuru Recep Çürük'ün (54), 3 yıl önce boşandığı eşi Esengül Kaya'yı (48), barışma teklifini reddettiği için öldürdüğü ortaya çıktı. Eşini başından vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan Çürük de dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 24 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Emekli polis memuru Recep Çürük, eski eşi Esengül Kaya'nın çalıştığı büfeye gidince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çürük, eski eşini başından tabancayla vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayetin ardından memleketi Kozan ilçesine gitmek için otomobille yola çıkan Recep Çürük, jandarma ekiplerin tarafından durdurulmak istendi. Aynı tabancayı başına dayayıp, tetiğe basan Çürük, ağır yaralandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Olaya ilişkin soruşturmada Recep Çürük'ün psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülen Esengül Kaya ile 3 yıl önce çekişmeli olarak boşandıkları belirlendi. Bir süredir eski eşini tehdit ettiği belirtilen Çürük hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, bu karara rağmen Kaya'nın yanına gittiği bildirildi. Öte yandan Çürük'ün, barışma teklifini reddedince 3 çocuğunun annesi Kaya'yı öldürdüğü ortaya çıktı. Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınan Kaya'nın cenazesi, Kozan'da toprağa verildi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Recep Çürük de dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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