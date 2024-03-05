Emeklilere 3 Bin Lira Bayram İkramiyesi Ödemesi Öncesi Hesaplara Yatırılacak - Son Dakika
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Emeklilere 3 Bin Lira Bayram İkramiyesi Ödemesi Öncesi Hesaplara Yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, ayrıca Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda çalışma yapılacağını belirtti. İstihdamı artırma ve kayıt dışılığı azaltma hedeflerinin devam ettiğini de aktardı.

05.03.2024 12:03  Güncelleme: 12:06
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Bir gelişme var mı?" sorusuna Işıkhan, "Hayırlı olsun. Yasa Meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." yanıtını verdi.

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii." dedi.

İstihdamı artırmanın ve kayıt dışılığı azaltmanın, en önemli hedefleri arasında bulunduğunu belirten Işıkhan, ayrıca Emekliler Yılı kapsamında emeklilere desteklerinin olacağını ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilere 3 Bin Lira Bayram İkramiyesi Ödemesi Öncesi Hesaplara Yatırılacak - Son Dakika

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