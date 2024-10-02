Emeklilik Paneli'nde Haklar Vurgulandı - Son Dakika
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Emeklilik Paneli'nde Haklar Vurgulandı

Remzi Karataş, emeklilerin haklarını korumak için refah talep edeceklerini belirtti.

02.10.2024 13:16
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EMEK-DER) Başkanı Remzi Karataş, "Sesimizin yettiğince bütün zeminlerde refahın yükselmesini talep edeceğiz." dedi.

HAK- İŞ Konfederasyonu ve Konfederasyona bağlı Hak Emekliler Derneği ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından "Türkiye Yüzyılında Emeklilik Paneli" düzenlendi.

Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Türkiye Yüzyılında mevcut emeklilik sisteminde yaşanan sorunlar akademi, sendika ve bürokrasi bakış açısıyla ele alınan panelde, açılış konuşmasını yapan HAK- EMEK-DER Başkanı Remzi Karataş, emeklilerin haklarını korumak ve onların sesi olmak üzere yola yola çıktıklarını söyledi.

Karataş, ülke ekonomisinin güçlenmesi, istihdamın artması ve dengenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülürken emeklileri koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğine dikkati çekti.

Panelde yürütülen bilimsel çalışmaların yardımıyla emeklilerin sorunlarını bilimsel verilerle ortaya koymak istediklerini ifade eden Karataş, "Sesimizin yettiğince bütün zeminlerde refahın yükselmesini talep edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Remzi Karataş buradan çıkacak politikaların yol gösterici olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tür çalışmaları hakem heyetleri olarak canı gönülden destekliyoruz. Sivil toplum örgütlenmesi modeliyle sendikalarımızda çalışan arkadaşlarımızla derneğimizi kurduk ve yola çıktık. Ama günün sonunda çabamız, gayretimiz en iyi bildiğimiz model, yani sendikal örgütlenme modeline dönüştürmek. Bu anlamda Türkiye'nin emeklileri adına yürüttüğümüz bu yolda herkesi Hak Emekliler Derneği'ne güç vermeye, katkı vermeye davet ediyoruz. Panelimizin, emeklerimizin sorunlarına ışık tutacağına ve çözüm önerileri için bizlere örnekler sunacağına inanıyorum."

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca, sosyal güvenlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Panel, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, Kırıkkale Üniversitesi'nden Dr. Cavit Demiral, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Orhan Ersun Civan'ın konuşmalarıyla devam etti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Karataş, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilik Paneli'nde Haklar Vurgulandı - Son Dakika

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