Emeklinin Bayram İkramiyesi Eridi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emeklinin Bayram İkramiyesi Eridi

02.06.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Kış, emeklilerin bayram ikramiyesinin alım gücündeki erimeyi eleştirdi, kaybın 21 bin lira olduğunu vurguladı.

(ANKARA) – CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "2018'de bin liraya 6 gram altın alıyordu emekli. Bugün verilen 4 bin liralık ikramiyeyle ancak 1,5 gram altın alınabiliyor. Emeklinin cebinden tam 4,5 gram altın eksildi. Bu tablo, ikramiye artmadı; emeklinin hakkı her yıl eridi, tükendi demektir" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, emeklinin bayram ikramiyesinin yıllar içinde yaşadığı büyük erimeyi gündeme taşıdı. Kış, 2018 yılında bin lira bayram ikramiyesiyle 6 gram altın alınabilirken, bugün aynı 6 gram altını alabilmek için 25 bin 200 liraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Kış, "2018'de bin liraya 6 gram altın alıyordu emekli. Bugün verilen 4 bin liralık ikramiyeyle ancak 1,5 gram altın alınabiliyor. Emeklinin cebinden tam 4,5 gram altın eksildi. Bu tablo, ikramiye artmadı; emeklinin hakkı her yıl eridi, tükendi demektir" dedi.

Kış, iktidarın 'bayram ikramiyesini artırdık' söylemine de sert tepki göstererek şunları söyledi:

"4 bin lira ikramiye demek; emekliye kuru rakamlarla umut satmak demek. Bugün 6 gram altına ulaşmak için emeklinin alması gereken ikramiye 25 bin lira olmalıydı. Verilen 4 bin lira ise, enflasyon ve kur artışı karşısında sadece bir teselli ikramiyesi. Emekli, en temel bayram ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirildi."

"Emeklinin bayramı borçla geçiyor, huzuru kaygıyla bölünüyor"

Kış, yalnızca ikramiye üzerinden değil, hayat pahalılığına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Gıda enflasyonunun yıllık yüzde 70'leri aştığı, kiraların büyükşehirlerde 30 bin lirayı bulduğu bir ortamda emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasının imkansız hale geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir emekli, aldığı maaşla pazara dahi çıkamıyor. En temel gıda ürünlerine, et-süt gibi hayvansal gıdalara erişimi kalmadı. Kirası asgari ücretin üzerine çıkmış evlerde yaşayan milyonlarca emekli var. İktidar hala büyüme masalları anlatıyor ama emeklinin bayramı borçla geçiyor, huzuru kaygıyla bölünüyor."

Kış, son bir yılda özellikle temel tüketim maddelerindeki fiyat artışlarına da dikkati çekerek, "Bir kilo peynirin fiyatı 400 lirayı buldu, bir kilo et 600 lirayı geçti. Bugün bir emekli torununa harçlık veremiyor, bayramda yeni bir ayakkabı alamıyor" dedi.

"Emeklinin cebinden 21 bin lira çalındı"

Emeklinin alım gücündeki erimeyi somut rakamlarla anlatan Kış, 2018'deki bin liralık ikramiye ile alınabilen 6 gram altının bugün ancak 25 bin 200 liraya ulaşabildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bugün 4 bin lira ikramiye veriliyor ama emeklinin gerçek kaybı 21 bin lirayı buluyor. Bir bayramda emeklinin cebinden 21 bin lira çalındı. Bu sadece maddi değil, manevi bir kayıptır. Bayram sofralarında eksilen umut, torunlara uzanamayan eldir bu kayıp."

"Emeklinin bayramı kağıt üstünde güzel gözükebilir ama gerçekte her şey pahalı"

Emeklilere yapılan artışların gerçek hayat pahalılığı karşısında hiçbir anlamı kalmadığını vurgulayan Kış, iktidarı emeklilerin kayıplarını telafi etmeye çağırarak şöyle konuştu:

"Kağıt üstünde büyüyen ikramiyelerle övünenler, çarşıya pazara çıksın, marketlerde etiketlere baksın. Emeklinin bayramı kağıt üstünde güzel gözükebilir ama gerçekte her şey pahalı, her şey ulaşılmaz. Bayramda et pişiremeyen, torununa şeker alamayan emekli, bu ülkenin utanç tablosudur. 4 bin lirayı başarı gibi sunan anlayış yerine, 25 bin liralık kaybı telafi edecek adil bir sosyal politika izlenmelidir"

Kaynak: ANKA

Bayram İkramiyesi, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklinin Bayram İkramiyesi Eridi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

14:49
Savaşı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul’da başladı
Savaşı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da başladı
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
11:33
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti Genç kız “Baba gidelim“ diye yalvardı
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı
11:10
Böyle bir ölüm şekli yok Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
10:50
Metin Gürcan’a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:11:29. #7.13#
SON DAKİKA: Emeklinin Bayram İkramiyesi Eridi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.