Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Konseri Paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Konseri Paylaşımı

Emine Erdoğan\'dan 23 Nisan Konseri Paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ne ilişkin paylaşım yaptı.

24.04.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, ilk konserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdi. Konseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da takip etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı, konsere ilişkin paylaşımda, "Sanatla tanışan her çocuk; kalbinin sesini ve toplumun rengini öğrenirken dünyayı da keşfeder. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu gibi anlamlı projelerin, ülkemizin dört bir yanında filizlenmesini; her çocuğun sanatla yeteneklerini geliştirebileceği alanlara kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Etkinlikler, 23 Nisan, Politika, Güncel, Kültür, Sanat, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Konseri Paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzmanlardan 6.2’lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar
Dursun Özbek, İstanbul’daki 6,2’lik depreme Florya’da yakalandı Dursun Özbek, İstanbul'daki 6,2'lik depreme Florya'da yakalandı
İşte İstanbul’daki 6.2’lik depremin boğazda yarattığı etki İşte İstanbul'daki 6.2'lik depremin boğazda yarattığı etki
6.2’lik depremin ardından trafik kaosu İstasyonlarda bile kuyruk oldu 6.2'lik depremin ardından trafik kaosu! İstasyonlarda bile kuyruk oldu
Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı
tv100 spikeri İstanbul’daki depreme canlı yayında yakalandı tv100 spikeri İstanbul'daki depreme canlı yayında yakalandı
Depreme hamamda yakalandı Depreme hamamda yakalandı
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı

10:27 Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
10:16 Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti
09:34 İstanbul’un deprem haritası İşte en yüksek riskli ilçeler İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
07:24 İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:02 Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
16:59 İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:59 Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
16:53 Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
16:30 İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
16:18 Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
15:54 İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 11:10:24. #7.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Konseri Paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.