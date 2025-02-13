Emine Erdoğan'dan "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı" programına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı" programına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslamabad'da katıldığı "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı" programında, Türkiye'nin Sıfır Atık hareketinin serüvenini paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

13.02.2025 13:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslamabad'da katıldığı "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan- Türkiye Ortaklığı" programında, Türkiye'nin Sıfır Atık hareketinin serüvenini paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi ziyaret kapsamında geldikleri İslamabad'da, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif'in ev sahipliğinde düzenlenen "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı" programına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İklim kriziyle mücadelede başarı için ortaya mutlaka bütüncül bir yaklaşım konulması gerektiğine işaret eden Emine Erdoğan, yapılacaklar listesinin en başında, döngüsel ekonomiyi bir an önce hayata geçirmenin yer aldığını kaydetti.

Döngüsel ekonomiye imkan tanındığı takdirde, kirliliğin azaldığı bir gezegene kavuşulabileceğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlamda yerelden küresele yayılarak, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi alanında ilham veren bir model olan Sıfır Atık hareketinin serüvenini paylaşmaktan memnuniyet duydum. Dost ve kardeş ülkemiz Pakistan ile de bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaya, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmak için destek olmaya hazırız. İki ülkenin çevre konularındaki işbirliğinin daimi olmasını diliyor ve dünyaya iyi gelecek nice projede buluşmayı temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 'Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı' programına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

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