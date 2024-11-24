Emine Erdoğan\'dan \'Öğretmenler Günü\' mesajı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" dedi.

Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bir kalemi bir hayatın anahtarı kılan, bir bilgiyi bir ömrün yönü yapan öğretmenlerimiz en büyük saygıyı hak ediyor. Vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Milletimizin vicdanında ölümsüzleşen kahramanlarımız, şehit öğretmenlerimizi ise rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.