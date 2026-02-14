Emine Erdoğan'dan Kütüphane Projesi Açıklaması - Son Dakika
Emine Erdoğan'dan Kütüphane Projesi Açıklaması

14.02.2026 17:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) "22 Okula 22 Kütüphane" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TOGEM-DER tarafından yürütülen Okul Kütüphaneleri Projesi kapsamında hayata geçirilen 22 okul kütüphanemizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti:

"İstanbul'da ve ülkemizin farklı illerinde okullarımıza kazandırılan kütüphanelerin her biri, en az 4 bin kitaptan oluşan zengin koleksiyonlarıyla birer bilgi hazinesi. Öğrencilerimizin hayal gücünü besleyen, düşünce dünyasını genişleten ve merakını diri tutan, yaşayan öğrenme merkezleridir. Modern kütüphanecilik anlayışıyla tasarlanan bu alanların, milletimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki kütüphanelerden istifa eden öğrencilerimiz, okuma alışkanlığı kazanacak, araştırma ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendirecek, dijital okuryazarlıklarını geliştirecek. İyiliği çoğaltmayı ilke edinen TOGEM-DER'in bu anlamlı projesine katkı sunan Milli Eğitim Bakanlığımıza, tüm paydaşlara ve değerli hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum."

Paylaşımda, programdan fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA

