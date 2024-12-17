Emine Erdoğan\'dan Mevlana Mesajı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölümünün 751'inci yılında, "Sevgiyle yoğrulmuş hikmetli sözleriyle asırlardır insanlığın kalbine bir yıldız gibi ışık tutan Hazreti Mevlana'yı rahmet ve hürmetle anıyorum" dedi.

Emine Erdoğan, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 751'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeb-i Arus. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslatı, ayrılığı kavuşmaya, sonu başlangıca çeviren bir hakikat gecesi. Sevgiyle yoğrulmuş hikmetli sözleriyle asırlardır insanlığın kalbine bir yıldız gibi ışık tutan Hazreti Mevlana'yı rahmet ve hürmetle anıyorum. Onun çağlar üstü öğretilerinde buluşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.