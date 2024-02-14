Emine Erdoğan, UNDP İcra Direktörüyle görüştü - Son Dakika
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Emine Erdoğan, UNDP İcra Direktörüyle görüştü

Emine Erdoğan, UNDP İcra Direktörüyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü.

14.02.2024 11:06  Güncelleme: 11:08
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? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü.

Kaynak: DHA

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