Eminönü\'nde Bayram Coşkusu

KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalanlar Eminönü'ne akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular Eminönü Sahili'nde gezerek vakit geçirirken, kimileri ise boğaz turu ve alışveriş yaptı. Eminönü Meydanı'ndaki hareketlilik havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler bayramın üçüncü gününde Eminönü'ndeydi. Güneşli havayı fırsat bilenler Eminönü'nde alışveriş yaptı. Bazı vatandaşlar boğaz turu yapmayı tercih ederken kimileri ise, meydanı gezip alışveriş yaparak vakit geçirdi. Galata Köprüsü ve Eminönü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi.