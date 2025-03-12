Emniyet Müdürü Sporcularla İftar Yaptı

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Polis Gücü Spor Kulübü sporcularıyla iftarda bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen programda Mutlu, sporcularla iftar açtı.

Kulüp Başkanı Taner Coşkun, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Sporcuların sosyalleşmesi için programlar düzenlediklerini belirten Coşkun, "Hem ramazanın manevi atmosferini yaşadık hem de kulübümüzün geleceğine dair umutlarımızı yine birlikte güçlendirdik. Emniyet müdürlüğümüze teşekkür ederiz." dedi.