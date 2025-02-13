En Yüksek Enerjili Nötrino Tespit Edildi - Son Dakika
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En Yüksek Enerjili Nötrino Tespit Edildi

KM3NeT Projesi, 220 katrilyon elektron voltluk enerjili 'hayalet parçacık' nötrino tespit etti.

13.02.2025 13:47
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Şimdiye kadar gözlemlenen, "hayalet parçacık" olarak adlandırılan en yüksek enerjili atomaltı "nötrino" parçacığının tespit edildiği bildirildi.

Parçacığın tespitini yapan Kilometreküp Nötrino Teleskobu (KM3NeT) Projesi'nin Sözcüsü Paschal Coyle, projenin internet sitesinden yapılan açıklamada, gözlemin Akdeniz'de bulunan nötrino teleskobu yardımıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Coyle, nötrino teleskobuyla şimdiye kadar gözlemlenen, "hayalet parçacık" olarak adlandırılan en yüksek enerjili atomaltı "nötrino" parçacığının 220 katrilyon elektron voltluk enerji taşıdığının altını çizdi.

KM3NeT yardımıyla yapılan tespit sayesinde evrende bu kadar yüksek enerjili "nötrinoların" var olduğuna dair "ilk kanıtın" ortaya çıktığını belirten Coyle, tespit edilen parçacığın "müon" tipi nötrino olduğunu aktardı.

KM3NeT Projesi yetkililerinden Rosa Coniglione de nötrinoların "en gizemli" temel parçacıklardan olduğunu kaydederek, "(Nötrinoların) Elektrik yükleri yoktur, neredeyse hiç kütleleri yoktur ve madde ile sadece zayıf bir etkileşim içindedirler. Özel kozmik habercilerdir, bize enerjiyle ilgili olaylarda yer alan mekanizmalar hakkında eşsiz bilgiler verir ve evrenin en uzak noktalarını keşfetmemizi sağlarlar." ifadelerini kullandı.

Tespit edilen nötrino parçacığının kaynağı hakkında araştırmalar devam ediyor.

Tespit hakkındaki detaylı bulgular "Nature" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel En Yüksek Enerjili Nötrino Tespit Edildi - Son Dakika

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