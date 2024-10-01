Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu, "Endemik Dostlar" takı tasarım yarışması düzenliyor.
Mücevher İhracatçıları Birliğinin katkılarıyla, " Türkiye'nin Endemik Hayvan Türleri Takı Tasarımlarıyla Sonsuzluğa Uzanıyor" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonla, endemik hayvan figürlerinin takılarda yaşatılması ve geleceğe taşınması amaçlanıyor.
30 Ekim'de başvuruların sona ereceği yarışmada birinciye 10, ikinciye 5 ve üçüncüye 2,5 gram altın, ilk 10'a giren yarışmacılara ise katılım belgesi verilecek.
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