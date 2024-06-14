Endonezya, Çin'den hava kirliliğiyle mücadele için yardım istiyor

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Endonezya, ülkedeki hava kirliliğiyle mücadele için Çin'e, teknik yardım ve güneş enerjisine yatırım yapması çağrısında bulundu.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, Pekin ziyareti sırasında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Luhut, görüşmede, kömürle çalışan enerji santrallerinden kaynaklanan kirliliğin azaltılmasına yardımcı olmaları için Çin'den teknik destek istedi.

Çin'i, ülkesine güneş enerjisi alanında yatırım yapmaya çağıran Luhut, Çin'li şirketleri Endonezya'da üretim tesisleri kurmaya davet etti.

Hava kirliliğinin yoğun olduğu Endonezya, en geç 2060 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.