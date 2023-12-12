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Endonezya'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla termal kameralar yeniden kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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Endonezya'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla termal kameralar yeniden kullanılmaya başlandı

Endonezya, Kovid-19 vakalarında artış görülmesinin ardından uluslararası havalimanları ve limanlarda termal kameralarla sıcaklık ölçümlerini yeniden başlattı. Sağlık Bakanlığı, salgının yayılmasını önlemek için bazı tedbirler alındığını duyurdu. Termal kameraların konuşlandırıldığı kontrol noktalarında salgın hastalık görülen kişilere ileri seviye tetkikler ve Kovid-19 tedbirleri uygulanacak.

Endonezya\'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla termal kameralar yeniden kullanılmaya başlandı
12.12.2023 - 11:29,  Güncelleme: 11:54
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Endonezya, bölgede Kovid-19 vakalarında artış görülmesinin ardından bazı uluslararası havalimanları ve limanlarda, termal kameralarla sıcaklık ölçümlerini yeniden başlattı.

The Straits Times Gazetesi'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık'ta Singapur, Malezya, Filipinler'de ve Endonezya'da Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği uyarısında bulunarak salgının yayılmasının önüne geçilmesi için bazı tedbirler alındığını bildirdi.

Bu kapsamda Bakanlık, Cakarta ve Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanları ve limanlarda yolculara yönelik termal kameralarla sıcaklık ölçümleri yapılacağını duyurdu.

Yetkililer, termal kameraların konuşlandırıldığı kontrol noktalarda herhangi bir salgın hastalık görülen kişilere ileri seviye tetkiklerin ve Kovid-19 tedbirlerinin uygulanacağını ifade ediyor.

Bakanlık, ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında halka ikinci doz aşıların yaptırılması, maske takılması, ellerin yıkanması ve hasta olunması halinde evde kalınması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Endonezya'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla termal kameralar yeniden kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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